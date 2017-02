Hygge*, het geheim van Essevee

Brian Hamalainen was eerst, een jaar geleden kwam Henrik Dalsgaard, vorige zomer Lukas Lerager en twee weken geleden streek Jakob Ankersen neer. Een Deense enclave in Waregem, en Danish Dynamite op het veld. Daarnaast blijkt het vooral one happy family, de Deense camping aan het Regenboogstadion. En Deens geluk, daar bestaat een woord voor: hygge.