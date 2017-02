Wat heeft Heidi te maken met Yuya Kubo, de Japanse sensatie van AA Gent?

Yuya Kubo zegt (nog) niet veel, of toch niet tegen journalisten. Dus zochten wij uit wie de nieuwe Japanse nieuwe sensatie van AA Gent is. Met twee goals in zijn eerste twee matchen voor de Buffalo’s betoverde de 23-jarige ‘Sushi Bomber’ meteen zijn nieuwe omgeving. Dat heeft hij altijd gedaan, in Japan en in ‘Heidi-land’ Zwitserland. De uitdaging is om de magie dit keer te laten duren.