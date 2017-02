Verdwijnt voetbal op Telenet en Proximus?

Het is niet zeker dat u volgend seizoen nog eersteklassevoetbal kan bekijken op Telenet of Proximus. Vandaag worden de wedstrijden nog via beide operatoren aangeboden. Maar in de tender of aanbesteding voor het nieuwe tv-contract zijn de spelregels veranderd.

Telecommunicatiebedrijven – zoals Telenet of Proximus – kunnen niet exclusief bieden op de live uitzendrechten, terwijl aparte kanalen – zoals Eleven Sports – dat wel kunnen. Het is moeilijk te voorspellen of Telenet en Proximus onder die voorwaarden nog zullen bieden.

Algemeen leeft het gevoel dat het nieuwe tv-contract op maat is geschreven van Eleven, een nieuwe speler op de markt. Eleven wordt geleid door Andrea Radrizzani, de eigenaar van Leeds United en één van de stichters van MP & Silva. Dat bedrijf haalde drie jaar geleden de Belgische uitzendrechten voor zes jaar binnen. MP & Silva ging intussen over in Chinese handen, maar Radrizzani zit nog altijd in de raad van bestuur van een controlerend Chinees bedrijf. Als MP & Silva de tv-rechten verkoopt aan Eleven Sports, speelt Radrizzani dus tegelijk rechter en partij.

Correct verloop

Pierre François, de CEO van de Pro League, ontkent dat er sprake is van belangenvermenging. “We waken scrupuleus over het correcte verloop van de biedronde. Alle partijen staan op dezelfde lijn.”

Of ook de andere kandidaten daar zo over denken, zal moeten blijken. Insiders vermoeden dat Eleven zich manifesteert om de prijs van het voetbal op te drijven. Op dit ogenblik verkoopt MP & Silva de rechten – met verlies – aan Telenet en Proximus. Vanaf volgend seizoen moet MP & Silva contractueel 80 miljoen euro per jaar aan de Pro League betalen. Om het verlies in te perken of winst te maken, hoopt het de rechten duurder te kunnen doorverkopen.

De eersteklasseclubs dromen hardop van 100 miljoen euro per jaar. Alle geïnteresseerden hebben tot 7 maart om een bod uit te brengen.