Lombaerts is al in Brussel en wil inleveren voor Belgische ploeg

KV Oostende rekent erop dat Nicolas Lom­baerts komende zomer aan de kust een contract tekent. De verdediger kreeg van Zenit de belofte dat hij eind dit seizoen mag vertrekken waarheen hij wil. Hij is bereid in te leveren voor KVO, maar blijft een serieuze investering. Op 31 januari nog bleef manager Luc Devroe tot 22 uur in zijn bureau, in de hoop de transfer te realiseren waarin Anderlecht faalde. Hij slaagde net niet. “Het dossier Lombaerts is vier maanden uitgesteld”, zegt Devroe nu. “We zien wel of de Russen straks nog moeilijk doen.”

In België

Lombaerts arriveerde gisteren met Zenit – zes dagen voor het Europese duel met Anderlecht – al in Brussel. Voor Zenit dateert het laatste officiële duel al van 8 december tegen AZ, want de Russische competitie ligt stil tussen november en maart. Dat betekent niet dat de ploeg niet gerodeerd is. Zenit had lange oefenstages in Zuid-Europa en coach Lucescu liet zijn team maar liefst elf (!) oefenduels spelen.

Zenit verblijft in ons land in het hotel van het nationale oefencentrum in Tubeke, waar ook de Rode Duivels zich altijd voorbereiden. Pottenkijkers waren daar gisteren niet welkom. Toen onze fotograaf er arriveerde, werd hij prompt weggejaagd. Zenit doet er dus alles aan om de 1/16de finales van de Europa League in alle rust voor te bereiden.