We gaan van een late winterprik naar vroege lente

Een hogedrukgebied met kern over Scandinavië bezorgt ons al enkele dagen koude lucht uit het noordoosten. Stilaan verplaatst het hoog zich naar Centraal-Europa. Zo ruilen wij de koude noordooster voor een veel zachtere variant uit het zuidoosten. Meteen het ­signaal voor een vroege lente.

Vandaag is nog een sombere, grijze dag met slechte luchtkwaliteit. ’s Ochtends kan lokaal nog wat lichte sneeuw vallen. Stilaan stijgen de temperaturen en gaat de neerslag in Vlaanderen over in lichte regen. ­Zeker geen grote hoeveelheden. Bij een zwak briesje schommelen de maxima rond 5 graden.

Vannacht verloopt grotendeels droog, maar de wolken zijn hardnekkig. Minima rond het vriespunt.

Zondag wordt de overgangsdag. We beginnen met veel wolken. Vanuit het oosten drijven ge­leidelijk opklaringen binnen. Na de middag evolueren we naar vrij zonnig en zacht weer met maxima rond 7 graden.

Maandag nog een vrieskoude start, maar de zon schijnt van ’s ochtends tot ’s avonds. Het kwik haalt ongeveer 8 graden.

Ook dinsdag beginnen we met lichte vrieskou. Het wordt een zonnige dag met diepblauwe luchten en lenterige maxima rond 10 graden.

Woensdag nog meer zonnig, zacht en droog lenteweer.