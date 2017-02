De omgekeerde wereld: defensie schakelt privé in om kazernes te bewaken

Gewone burgers die militairen moeten bewaken. Het lijkt de omgekeerde wereld, maar toch is dat het plan van minister van Defensie Vandeput (N-VA).

De komende vier jaar gaat een privéfirma de militaire kazerne voor special forces in Heverlee bewaken. Als dat een succes is, komen ook de andere kazernes aan de beurt. Op die manier zou Defensie 1.100 militairen kunnen vrijmaken voor andere taken.

De vakbonden maken zich echter zorgen over het plan. “Militairen worden heel sterk gecontroleerd via de militaire inlichtingendienst. Wie gaat ons garanderen dat die privébewakers betrouwbaar zijn? Je kunt de toegangscontrole niet in handen geven van om het even wie”, aldus de vakbonden.