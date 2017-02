Voetbal op groot scherm op café? Dat wordt extra betalen

Een groot scherm, maten en wat pintjes. Het voetbal live volgen op café, het heeft iets. Maar café­bazen die hun klanten willen ­laten meegenieten van voetbal, dreigen daar ­vanaf volgend seizoen een prijs voor te betalen. Naast een in­dividueel abonnement denkt de Pro League na over een speciale ­horeca-licentie. Een soortgelijk systeem ­bestaat al in enkele buur­landen.

Misschien hebt u geen voetbalabonnement thuis, maar wil u af en toe een match meepikken. Ofwel vindt u het gewoon gezelliger om op café met vrienden naar een wedstrijd te kijken. Ze zijn niet te tellen, de horecazaken in België die via Proximus of Telenet hun klanten laten meegenieten van de Jupiler Pro League. De cafébazen hebben meestal een gewoon tv-abonnement en investeren voor hun klanten in een voetbalpakket. Dat kost 18,4 euro per maand bij Telenet en 10 euro bij Proximus.

Vanaf volgend seizoen komen de cafés er mogelijk niet meer zo goedkoop van af. In navolging van Engeland en Nederland denkt ook de Belgische Pro League erover horecazaken meer te laten betalen voor voetbal. Bij de verkoop van het nieuwe tv-contract zijn horecarechten niet langer vervat in de uitzendrechten. Cafébazen zullen bovenop hun Proximus- of ­Telenet-abonnement een extra vergoeding moeten betalen.

“Dit is een kwalijke evolutie”, ­reageert Danny Van Assche van Horeca Vlaanderen. “De marges in onze sector zijn al klein. Het gaat niet alleen om het geld, het gaat ook om de extra administratie die zo’n maatregel met zich meebrengt. Het is alweer een extra belasting, alweer een controleur die over de vloer kan komen. Bovenop al die andere controles.”

Voor de rechtbank

De Pro League heeft nog niet vastgelegd hoeveel ze de cafébazen wil aanrekenen en hoe het geld geïnd wordt. Mogelijk worden de horecarechten ­verkocht aan een andere partij. “Wij doen hier geen enkele uitspraak over, omdat op dit moment de biedingsronde op de uitzendrechten bezig is”, zegt Pierre François, de CEO van de Pro League.

In Engeland betalen de pubs al sinds jaar en dag een hoger abonnement om sportwedstrijden te kunnen uitzenden. In Nederland was er opschudding toen de prijs vier jaar geleden verhoogd werd van 59 naar 100 euro voor cafés kleiner dan 50 vierkante meter. De Nederlandse rechtenhouder Fox stuurde toen studenten op pad om cafébazen te controleren en sleurde er ook enkele voor de rechtbank.

“Het is erg jammer dat het in ­België dezelfde kant opgaat”, zegt Van Assche.

De rechten van het Belgische voetbal zitten op dit ogenblik bij MP & Silva, een Italiaans ­bedrijf dat in Chinese handen is ­beland. MP & Silva betaalt op dit moment 70 miljoen euro per jaar aan de eersteklasseclubs, een ­bedrag dat vanaf volgend seizoen contractueel wordt verhoogd tot 80 miljoen. Op dit moment verkoopt MP & Silva de rechten met verlies door aan Proximus en ­Telenet, maar vanaf volgend ­seizoen wil het er winst op ­maken. Daarom kwam er een nieuwe biedronde die tegen de ­zomer zijn beslag moet kennen.