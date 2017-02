Drie dagen staalhard gelogen terwijl Shashia in zijn tuin begraven lag

Drie dagen lang trok de Antwerpse hamburgerbakker John V. (25) een rookgordijn op over wat er gebeurd was met Shashia ­Moreau (20). Iedereen wist dat hij de ochtend van haar verdwijning met haar had af­gesproken. Maar ­tegenover de politie, zijn vrienden, zijn familie en zelfs de ­ouders en de broer van Shashia loog hij staalhard dat ze niet was ­komen ­opdagen. Tot een ­camera hem verraadde, en het meisje verstikt in zijn tuin werd gevonden. “John, een moordenaar? Dat hadden we nooit in hem gezien.”