Opnieuw Belgische jihadist (26) gedood in Syrië

De Vilvoordse jihadist Zacharia Iddoub (26, ­foto), een getrouwe van terrorist Abdelhamid Abaaoud, is gedood in ­Syrië. Dat bevestigt zijn familie in België.

Iddoub studeerde voor ingenieur, toen hij in januari 2013 plots naar Syrië vertrok. Enkele maanden later lokte hij zijn toen 15-jarige broertje Ismaël ook naar het front. Zacharia Iddoub dook een jaar later op in een veelbesproken video, waarin Abaaoud lijken met een auto voortsleept. Iddoub zit breedlachend in een ­andere wagen.

Op het Antwerpse ­terreurproces tegen ­Sharia4Belgium in 2015 werd Iddoub tot vijf jaar cel veroordeeld.

Hij zou al op 17 januari gestorven zijn bij een bombardement. “Ismaël heeft ons twee dagen ­later vanuit Syrië ingelicht”, zegt zijn vader. Sinds 2012 zijn al meer dan 100 Belgische Syriëstrijders omgekomen.