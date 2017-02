John V. speelde drie dagen toneel terwijl Shashia in zijn tuin begraven lag. Tot de speurders zijn leugens doorprikten

Antwerpen / Heist-op-den-Berg - Drie dagen lang trok de Antwerpse hamburgerbakker John V. (25) een rookgordijn op over wat er gebeurd was met Shashia ­Moreau (20). Iedereen wist dat hij de ochtend van haar verdwijning met haar had af­gesproken. Maar ­tegenover de politie, zijn vrienden, zijn familie en zelfs de ­ouders en de broer van Shashia loog hij staalhard dat ze niet was ­komen ­opdagen. Tot een ­camera hem verraadde, en het meisje verstikt in zijn tuin werd gevonden.

“Ik ben kapot. Ik voel me ziek, schuldig... Wat als er iets met haar gebeurd is, omdat wij hadden afgesproken?” Over­bezorgd, zo leek John V. toen hij dinsdagavond om 22.35 uur een berichtje op Facebook plaatste. Hij leek doodongerust over wat er eerder die dag met zijn goede vriendin Shashia ­gebeurd kon zijn. “Ze zou me komen opzoeken”, legde hij ’s anderendaags om 13 uur ­omstandig uit aan enkele vrienden. “Ze stuurde me nog een berichtje. En dan, niets meer...”

Shashia was die dinsdag­ochtend niet bij hem komen aanbellen. Niet één, of twee keer, maar wel tien keer herhaalde hij die leugen.

De tuin, overdekt met een groen zeil, waar Shashi werd gevonden. Foto: Wim Hendrix

Getapete hand

Dinsdagavond, de avond van de moord, ging John V. gewoon werken in het hamburgerrestaurant in Burcht. “Zijn hand was ge­tapet”, vertelt een collega. “Hij zei dat hij boos was geworden omdat iemand niet was komen opdagen, en daarom op een muur had geslagen.”

’s Anderendaags doorzocht de politie zijn huis, en ze kwamen ook in het filiaal langs. “Ze­ ­namen hem mee voor verhoor, en keken in zijn kluisje. Daar namen ze van alles foto’s.”

“De politie is net vertrokken. Ik heb mijn verhaal gedaan”, schreef John V. woensdagavond om 20.29 uur op Facebook. “Ik heb al naar haar ­ouders gebeld, en mijn uitleg gedaan.” Hij leek zelfs ijverig mee te speuren: “Ze is mogelijk het laatst gezien om 17.30 uur in het Antwerpse station!”

Bloedvlek

Maar de speurders wisten dat er iets niet klopte. Een bloedvlek op het tapijt deed een alarmbelletje rinkelen. Ze ontdekten dat Shashia die dinsdagochtend in Antwerpen- Centraal was aangekomen, en via beelden van bewakings­camera’s konden ze haar pad volgen. Tot aan het huis van John V. Zijn leugen was doorgeprikt.

Met de grote middelen werd donderdagavond zijn huis doorzocht. Om 22.30 uur werd de jonge vrouw dood terug­gevonden, begraven in de tuin. Volgens onze informatie werd ze allicht verstikt.

Van John V. komen er alvast geen antwoorden. Tijdens de urenlange verhoren bleef hij zwijgen. “Het is allemaal één grote blinde vlek”, beweert hij als speurders vragen wat er dinsdag gebeurd is.

“Mijn cliënt zegt dat hij zich niets kan herinneren. We wachten verder onderzoek af”, bevestigt zijn advocaat Nick Heinen.

Eén vriendin kreeg enkele dagen geleden nog een bericht van John V. waar haar maag van omkeerde. Lees hier het hele verhaal in onze plus-omgeving.