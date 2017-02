CLUBNIEUWS. Club Brugge blij met gewonde op training, ook Anderlecht heeft positief probleem

Na Limburgse derby springt op deze speeldag vooral de confrontatie van zondag tussen nummer twee Anderlecht en nummer drie Zulte Waregem in het oog. Genk sprong in het klassement over AA Gent en Charleroi, die echter weer haasje-over kunnen doen. En hoe is het feest van de Gouden Schoen verteerd bij Club Brugge? Een overzicht van het clubnieuws.

Preud’homme: “Wesley moest genaaid worden, het zit dus goed op training”



CLUB BRUGGE “Wesley moest na een lucht­duel genaaid worden aan zijn wenkbrauw. Je ziet dus wel dat we op training er vol voor gaan.” Of hoe Michel Preud’homme met een kwinkslag wil aantonen dat Club Brugge na de feestweek het vizier weer op de competitie heeft gericht.



“De euforie die er was, hebben we op een positieve manier kunnen gebruiken. Ik zag spelers die na het gala op training gelukkig waren en goed gewerkt hebben. José Izquierdo (winnaar van de Gouden Schoen, nvdr.) heeft woensdag en donderdag veel adrenaline gehad en energie verbruikt, maar vanaf vrijdag had hij zijn normale ritme alweer te pakken.”

Club trekt zondag naar Lokeren, een ploeg waarvan de laatste drie thuismatchen telkens op 0-0 eindigden. “Waarvan de laatste twee tegen AA Gent en Anderlecht waren en Lokeren eigenlijk de beste kansen creëerde”, waarschuwt Preud’homme.

Anthony Limbombe (pubalgie) en Benoît Poulain (dij) zijn out, Ricardo van Rhijn (enkel) hervatte de groepsopwarming, maar voor hem komt de match nog te vroeg. Abdoulay Diaby miste de vrijdagtraining, maar hervat vandaag en raakt fit. Dion Cools keert terug uit schorsing.(gma)



Wie krijgt motor Teodorczyk weer aan de praat?



ANDERLECHT Nu de Afrika Cup er opzit, kan René Weiler rekenen op een nagenoeg fitte kern en zit hij met positieve selectieproblemen. De terugkeer van Kara centraal in de verdediging is een zekerheid en wellicht neemt ook Appiah zijn plaats weer in op de rechtsachter.

Na twee opeenvolgende 0-0-draws mogen er vooral vooraan verschuivingen worden verwacht. Voor Acheampong komt een basisplaats wellicht te vroeg, maar het wordt uitkijken wat Weiler met zijn twee spelverdelers Hanni en Stanciu van plan is. Eén van de twee zal hoe dan ook de taak krijgen om Teodorczyk weer aan het scoren te krijgen. In drie van zijn vier duels na de winterstop bleef de Poolse topschutter monddood.

“We mogen Teo niet aan zijn lot overlaten”, klinkt het bij Leander Dendoncker. “Als hij geen goede ballen krijgt, kan hij niet scoren. Onze voorzetten moeten beter. Het kan niet dat de meeste ballen in de tribune belanden.” (ela)

Moses Simon blijft een klein mysterie



AA GENT Eerder deze week verklaarde Tscheu La Ling, de grote man van AS Trencin, dat hij Moses Simon “niet meer herkent”. De Nederlandse ‘ontdekker’ van Simon vroeg zich af of het kon liggen aan de manier waarop de Nigeriaan in Gent traint. “Waarop baseert die man zich?” reageerde Hein Vanhaezebrouck gisteren. “Hoeveel trainingen woonde hij bij? Hoeveel keer heeft hij met Simon of iemand van de club gesproken?”



“Simons fysieke testen spreken tegen wat Tscheu La Ling insinueert”, zegt Vanhaezebrouck. “Maar vergeet niet dat hij vorig jaar bijna een volledig seizoen heeft verloren door ziekte. Voorts beginnen de tegenstanders hem ook steeds beter te kennen en krijgt hij al eens te maken met een dubbele dekking en soms lossen ze het zelfs op met drie mannetjes. Ook Izquierdo maakt dat nu mee.”



“Daarom proberen we hem nu andere opties aan te reiken. Met acties naar binnen, of gewoon door goed te kijken, hou je hoofd omhoog. Als de focus op één speler ligt, is er elders op het terrein ruimte voor andere jongens. Daarin kan hij nog veel stappen zetten, zoals vorige week bij die counter met Milicevic. Tegen Club Brugge vond ik hem heel goed, maar dan is er plots toch iets dat ervoor zorgt dat hij in Waregem er niet met zijn hoofd bij was”, blijft Simon ook voor Vanhaezebrouck nog steeds een klein mysterie. (ssg)



KV OOSTENDE In Moeskroen mist Yves Vanderhaeghe vijf spelers: de geblesseerden Proto (kruisbanden van de knie), Capon (adductoren) en Bossaerts (quadriceps) en de geschorsten Jonckheere (geel) en Musona (rood).

Kapitein Siani is er dit kalenderjaar voor het eerst weer bij na zijn winst in de Afrika Cup. Ook de twee youngsters Van der Heyden en Vandewiele maken deel uit van de selectie. Zaterdag vallen nog twee spelers uit de twintigkoppige selectie af.

(rpo)

KV KORTRIJK Geen Gertjan De Mets in de selectie bij Kortrijk. Naar verluidt niet meer voor de rest van het seizoen, op last van het bestuur. Wat wordt ontkend door manager Matthias Leterme. “Het is niet tot het einde van het seizoen. En het was in overleg bij een paar twijfelgevallen.” Het is al langer duidelijk dat het scheef zit tussen de speler en de club. Omdat De Mets in januari gratis naar Griekenland wilde en de club vasthield aan 75.000 euro, kwam hij aandraven met een ziektebriefje. Na de zege tegen Lokeren mocht hij wel nog naar Roeselare, maar dat wilde hij niet. En nu iedereen weer fit raakt, lijkt het er niet op dat De Mets nog veel zal (mogen) spelen. (fbu, jve)

KV MECHELEN Door de afwezigheid van Verdier is het uitkijken naar wie Ferrera vanavond kiest als diepe spits. Christian Osaguona solliciteerde dinsdag nog naar een eerste basisplaats door te scoren in de verloren oefenpot tegen Antwerp. “Hij heeft er al een paar gemaakt in oefenmatchen”, aldus Ferrera. “Osaguona is dus zeker een optie voorin. Zijn mentaliteit is super. Een gebrek aan inzet zal ik hem nooit kunnen verwijten. Hij toont veel overgave, maar moet nog wat slimmer leren lopen en ook opletten met de fysieke contacten.” (thst)

WAASLAND-BEVEREN Centrumverdediger Valtteri Moren trainde gisteren opnieuw met de groep en zit ook in de selectie voor de wedstrijd van zondag tegen Standard. Sterkhouder Rudy Camacho pakte tegen Genk zijn vijfde gele kaart van dit seizoen en is dit weekend geschorst. Aaron Dhont (enkel) moest de training een kwartier voor tijd verlaten. Opmerkelijk: in de Beverse selectie is er dit weekend geen plaats voor nieuw­komers Cherif Ndiaye en Leandro Rodriguez. (whb)

LOKEREN Runar Kristinsson kan een beroep doen op nagenoeg zijn voltallige kern. Koen Persoons, Tom De Sutter, Mario Ticinovic en Barry Boubacar Copa trainden gisteren allemaal mee. Guus Hupperts werkte uit voorzorg een halve training af en is twijfelachtig voor zondag. Vandaag staat de laatste training in aanloop naar de confrontatie met Club Brugge op het programma. Vandaag moet ook blijken of iedereen effectief fit genoeg is voor de match tegen Club. (whb)

WESTERLO Junior Oto’o zit voor het eerst in de wedstrijdselectie van Jacky Mathijssen. De Angolese rechtsachter stond door pubalgie een halfjaar aan de kant. Maxime Annys sloot donderdag aan bij de groep, maar voor hem komt de verplaatsing naar Charleroi nog te vroeg. (sks)