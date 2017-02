Nederland verliest opnieuw icoon: Uitvinder "schaar" en maatje Cruijff overleden

Oud-Ajacied Piet Keizer is op 73-jarige leeftijd overleden, zo meldt de NOS zaterdag. De befaamde linksbuiten van de Amsterdammers leed al enige tijd aan een ongeneeslijke ziekte.

Keizer maakte deel uit van de succesvolle ploeg van Ajax die begin jaren zeventig drie keer op rij de Europacup I won. Hij speelde zijn hele carrière bij de ploeg uit Amsterdam. Hij stond wat aandacht betreft in de schaduw van de op 24 maart 2016 overleden Johan Cruijff, maar vormde met de spelbepaler wel een koningskoppel. Keizer was vermaard om zijn schijnbewegingen.

Hij debuteerde voor de hoofdmacht van Ajax op 5 februari 1961 in een thuiswedstrijd tegen Feyenoord. Zijn laatste duel was op 13 oktober 1974. Keizer speelde 365 officiële wedstrijden voor de Amsterdamse club en maakte daarin 146 goals. Alleen Sjaak Swart (463), Wim Suurbier (393) en Danny Blind (372) droegen vaker het witte shirt met de rode baan. Hij speelde ook 34 keer voor het Nederlands elftal (11 goals).

Met Ajax veroverde hij drie keer de Europacup I (1971, 1972 en 1973), de wereldbeker (1972), werd hij zes keer landskampioen en won hij vijf keer de KNVB beker.

Subliem linkerbeen

Nurks, opstandig en onbegrepen. Met zijn sublieme linkerbeen gold Piet Keizer (14 juni 1943) als geniaal. Hij won veel maar toch fonkelde hij nooit als wereldster. De linksbuiten schitterde slechts als zijn hoofd helemaal vrij was. Maar dan was hij waarlijk onnavolgbaar. Zaterdag werd bekend dat Keizer is overleden na een periode van ziekte.

'Keizer Piet' dreef niet alleen rechtsbacks tot wanhoop. Hij was ook geestelijk grillig en onwrikbaar. De aanvaller, als puber gevormd in de jaren vijftig en zestig, botste met trainers, spelers, clubbestuurders en de voetbalbond. Een conflict met Rinus Michels kostte Oranje in 1974 wellicht de wereldtitel.

Uitvinder van de schaar

Piet Keizer en Johan Cruijff, de voorbereider en de afmaker. Het koningskoppel leidde Ajax naar zes landstitels, drie Europese kampioenschappen en zelfs een wereldbeker. Michels sprak nauwelijks met Keizer, zelfs niet op het WK in Duitsland. Keizer speelde daar slechts één wedstrijd. Hij moest plaatsmaken voor Rob Rensenbrink.

Tussen de eerste en laatste interland van Keizer speelde Oranje 76 interlands. De linksbuiten ontbrak wegens zijn moeizame relatie met bondscoach en bondsbestuurders 42 keer. Hij maakte in 34 interlands elf doelpunten. Voor een voetballer van het kaliber Keizer geen cijfers om trots op te zijn.

Keizer droeg in 490 officiële wedstrijden het shirt van Ajax. Alleen collega-clubiconen Danny Blind (493 duels), Wim Suurbier (509) en Mister Ajax Sjaak Swart (603) speelden vaker voor de club. Hij bezet bovendien de vijfde plek op Ajax-topschutterslijst met 189 doelpunten. Voor Keizer kwamen de liefhebbers naar stadion De Meer. Verrukkelijk waren zijn bewegingen en acties. De uitvinder van 'de schaar' inspireerde zelfs dichters, zo oogstrelend was zijn spel.

Maar ook bij Ajax raakte Keizer regelmatig in conflict. Zelfs met zijn maatje Cruijff. De grootste vedette kon in 1973 niet verkroppen dat hij zijn aanvoerdersband bij Keizer moest inleveren. De linksbuiten probeerde het nog een jaartje maar verliet Ajax op 13 oktober 1974 na problemen met trainer Hans Kraay. Keizer was toen pas 31 jaar.

Hij voetbalde nooit meer in officieel verband. Na 19 jaar Ajax wilde de aanvaller niet meer voor een andere club uitkomen. Pas in 2001 keerde Keizer als scout terug bij zijn oude liefde. Op voorspraak van uitgerekend Johan Cruijff voorzag hij het bestuur van bruikbare tips.

Praten met de pers deed hij zelden. Keizer zag daar het nut niet van in. Hij leefde zijn eigen leventje in zijn eigen wereld. De linksbuitens van de wereld zijn vaak eigenzinnig, grillig en soms een beetje vreemd. Dat gold zeker voor Piet Keizer.

Rouwbanden

"Het is verschrikkelijk nieuws en voor iedereen ook heel plotseling. Met Piet verliezen we één van de grootste Ajacieden aller tijden", reageert oud-doelman Edwin van der Sar namens de Ajax-directie op de clubwebsite.

"Hij speelde bijna 500 wedstrijden in het eerste elftal. Hij won alles wat er te winnen viel en heeft bij die vele nationale en internationale prijzen een wezenlijk aandeel gehad. Hij bleef daarna een betrokken en kritisch volger van wat hier in Amsterdam gebeurde. Wij zagen hem daarom nog vaak op de Toekomst. En wij hebben hem ook regelmatig in de ArenA bij ons op kantoor ontvangen, om met hem te praten over het reilen en zeilen bij Ajax. Toen we afgelopen november thuis speelden tegen Panathinaikos hadden we een reünie voor Ajacieden uit de EC1-finale van 1971. Van de nog in leven zijnde spelers uit die tijd was onder anderen Piet ook aanwezig. Bij het diner gingen mooie anekdotes uit die periode over tafel."

Vanwege het overlijden van Piet Keizer speelt Ajax zondag tegen Sparta met rouwbanden. Voorafgaand aan de wedstrijd zal een minuut stilte in acht worden genomen.