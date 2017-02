Bioscoop laat mannen niet meer binnen bij ‘Fifty Shades Darker’ tot ze zeker zijn dat “vrouwen zich kunnen beheersen”

Het vervolg op de film ‘Fifty Shades of Grey’ wordt niet zo goed onthaald als zijn voorganger, maar in deze Ierse bioscoop is het personeel toch zo bezorgd over al te opgewonden vrouwen, dat er besloten werd om voorlopig alle mannen te weren.

In het Ierse Navan zullen mannen nog even moeten wachten om ‘Fifty Shades Darker’ te kunnen zien. De plaatselijke bioscoop heeft namelijk besloten dat er geen mannen toegelaten worden in de bioscoopzalen waar de film speelt.

De bioscoop waarschuwde geïnteresseerde mannen en koppels dat “als je naar ‘Fifty Shades Darker’ komt en je je vriend meeneemt, je maar beter veel ruimte tussen jullie in laat. De film is 18+ en ik moet benadrukken dat alleenstaande mannen of getrouwde mannen in hun eentje, alle niet door een vrouw vergezelde mannen niet zullen worden toegelaten.”

Personeelslid Paul Egan, die de boodschap opnam, vertelde de Irish Mirror dat het “beter is om single mannen buiten te houden”. Maar daar stopt het niet voor hem: “Het is misschien beter om alle mannen buiten te houden tot we zien of vrouwen zich kunnen beheersen. De film is praktisch porno voor vrouwen, naar wat de verdelers ons vertellen.”