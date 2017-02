In de vrieskou achtergelaten peutertje twee dagen lang warm gehouden door zijn hond, tot er hulp kwam

De hond in kwestie is nu een plaatselijk held Foto: Twitter

Een jongetje van twee werd door zijn moeder in een portiek achtergelaten in de Altai-regio in Rusland. De temperaturen daalden tot min 20, maar de hond bleef de peuter trouw beschermen. Hij kon het niet voorkomen dat de jongen alsnog onderkoeld raakte, maar hield hem wel in leven tot de hulpdiensten het van hem overnamen.

De jongen werd gevonden in januari, maar de feiten raakten nu pas bekend. Volgens The Siberian Times wordt de moeder van de jongen aangeklaagd voor het opzettelijk achterlaten van haar kind en riskeert naast een gevangenisstraf ook het hoederecht over haar zoontje te verliezen.

De vrouw kwam pas vier dagen nadat het kind werd gevonden door de buren, weer thuis. De lokale overheid zou de hond al uitgeroepen hebben tot dorpsheld. Geen van de betrokkenen werd met naam genoemd door Siberian Times.