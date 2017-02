Meisje krijgt heroïnevervanger toegediend in plaats van antibioticum en moet in allerijl naar het ziekenhuis: “We hadden haar kwijt kunnen zijn”

De Britse Donna Buckley kreeg van de apotheker in plaats van de antibiotica die ze verwachtte, methadon mee naar huis voor haar negenjarige dochtertje. Dat wordt gebruikt om heroïneverslaafden te helpen afkicken. Het meisje kreeg de schrik van haar leven, maar maakt het goed.

Haar mama merkte de fout van de apotheker niet op en gaf het meisje, zoals de dokter gezegd had, twee lepeltjes van de synthetische drug. “Ruby ging naar boven om te gaan rusten en toen ik even later bij haar ging kijken, was ze heel slaperig. Ik merkte dat haar ogen afdwaalden en ik dacht toen al dat ik haar niet meer medicijn zou geven.”

Een goede beslissing, zo bleek even later toen de apotheker aan de deur stond. “Er werd op de deur geklopt en het was de apotheker. Hij zei dat er een vergissing gebeurd was en vroeg of we de medicijnen van Ruby hadden. Hij zei dat alles in orde zou komen, maar dat hij de volgende dag een afspraak wilde maken met het koppel.”

Donna en haar partner, Ralf, merkten die avond echter dat hun dochter wel heel erg warm aanvoelde en keerden terug naar de apotheek. Er werd hen gevraagd naar huis te gaan, waarna de apotheker toegaf dat hun dochter methadon toegediend gekregen had.

Nine-year-old girl rushed to hospital after bungling pharmacist gave her METHADONE instead of antibiotics https://t.co/50NXEeQYLZ pic.twitter.com/pcXIVrh3cb — UK Headlines (@UKHeadlines247) February 11, 2017

“Ik was hysterisch. De staat waarin ik me bevond was onwerkelijk. Ik dacht dat ik mijn dochter zou verliezen toen ik dat woord hoorde - methadon”, vertelt Donna. “De enige reden dat ik haar niet meer wou geven was omdat ze zo slaperig was. Het spookt nog steeds door mijn hoofd, wat er zou gebeurd zijn als we meer gegeven hadden. We waren haar kwijt geweest.”

“Wat er gebeurd is, is verschrikkelijk”, aldus de vader van Ruby. “Zodra we wisten wat er gebeurd was ben ik thuis de trap op gesneld, heb ik haar in de auto gelegd en naar het ziekenhuis gebracht.”

Ruby-Mai zelf heeft er enkel een schrik aan overgehouden. “Ik ben bang om medicijnen te nemen nu omdat ik het verkeerde medicijn genomen heb en dat me heel slecht heeft doen voelen. Mama zei dat oma die dag langskwam, maar ik kan me er niets van herinneren.”