Dubbelganger van Hitler duikt op in geboortestad van de Führer

Hij ziet eruit als Hitler, kleedt zich als Hitler en heeft precies dezelfde snor. Een dubbelganger van Adolf Hitler is al verschillende keren gespot in de geboortestad van de nazi-dictator. De politie probeert de man nu op te sporen, want het is bij wet verboden om Hitler te verheerlijken.

De politie van de Oostenrijkse stad Branau am Inn is op zoek naar onbekende man die als twee druppels op Adolf Hitler lijkt. Bovendien kleedt hij zich op dezelfde manier en heeft hij hetzelfde kapsel en dezelfde vierkante snor. Als de politie hem kan opsporen, dan riskeert hij vervolgd te worden. Het is immers bij wet verboden om Hitler te verheerlijken.

Volgens de krant Oberoesterreichische Nachrichten hebben al verschillende bewoners van Branau am Inn melding gemaakt van de mysterieuze dubbelganger. “De persoon van Adolf Hitler verheerlijken is bij wet verboden”, zegt openbaar aanklager Alois Ebner.

Adolf Hitler is op 20 april 1899 geboren in de kleine Oostenrijkse grensstad, vlakbij Duitsland. Overigens is het geboortehuis van Hitler de inzet van een juridische strijd. De overheid wil de huidige eigenaar van het pand onteigenen om het huis met de grond gelijk te maken.

De familie Hitler heeft amper drie jaar gewoond in het statige pand in Branau. Maar omdat Hitler daar geboren is, beschouwen veel neonazi’s de plek als een soort bedevaartsoord. Er worden ook regelmatig nazistische bijeenkomsten en betogingen georganiseerd.