Eurostadion wordt moddergevecht: “We sluiten parking C en jullie krijgen 7.800 auto’s in de straat”

Grimbergen - Alain Courtois, Brussels schepen van Sport, heeft de gemeente Grimbergen afgedreigd omwille van hun verzet tegen het Eurostadion. “We gaan tot het uiterste en sluiten de parking”, zegt hij in de Franstalige zakenkrant L’Echo. “Dat zijn 7.800 auto’s. Waar gaan die parker

Courtois is de drijvende kracht achter het Eurostadion voor het EK 2020. Het nieuwe nationale voetbalstadion zou moeten verrijzen op de gronden van parking C, eigendom van Brussel, maar gelegen op grondgebied Grimbergen.

Nu het project een ongunstig milieuadviesheeft gekregen door een klacht van Grimbergen, wil Courtois het spel hard spelen. Het dossier zit vast omdat er over het terrein een buurtweg loopt. “Als we in deze logica verdergaan, moeten we de parking sluiten. Bij een match van de Rode Duivels zijn dat 7.800 wagens. Waar gaan die dan parkeren?”

Een parkeerdruk die de gemeente Grimbergen onmogelijk aankan, maar Courtois meent het. “ Als ze ons verwijten dat we onwettig zijn. Dan gaan we trekken we de uiterste consequenties, en sluiten we de parking. Batibouw is al binnen tien dagen, dat is te vroeg om de parking nog te sluiten, maar voor evenementen vanaf half maart kunnen we dit doen.

Joseph Allijns, voorzitter van KV Kortrijk en bestuurslid van de voetbalbond, noemde de uithaal van Courtois onverbloemd “chantage”.