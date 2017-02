‘PubliPart-schandaal’: Tom Balthazar (SP.A) neemt ontslag als Gentse schepen

Gent - Gents kandidaat-burgemeester en Schepen van Stadsontwikkeling Tom Balthazar (SP.A) neemt ontslag uit het Schepencollege. Hij doet dit na het losbarsten van het zogeheten ‘PubliPart-schandaal’. De NV PubliPart, dochter van de intercommunale PubliLec, is dit weekend in het oog van een storm gekomen, nu blijkt dat de 17 bestuursleden ervan royale zitpenningen kregen voor de beperkte taken die ze er hebben. Balthazar was één van de bestuursleden. De affaire doet sterk denken aan het Publifin-schandaal in Wallonië.

“Mijn ontslag komt er niet omdat ik een ernstige fout gemaakt heb of schuld zou moeten bekennen, maar omdat ik de toekomst van een progressief Gent niet wil laten verlammen door maanden van schandalen en opgeklopte discussies over vergoedingen”, meldt Tom Balthazar in een persbericht."Ik heb heel wat werk besteed aan de onderhandelingen die wij voeren over de uittreding uit Publilec. We slaagden er reeds in om een bedrag van 9,9 miljoen euro aan het stadsbestuur te laten uitbetalen."



In het persbericht verduidelijkt Balthazar verder dat alle opdrachten die hij daar uitvoerde, in het belang en in opdracht van de stad Gent waren. "Dat neemt niet weg dat de discussie over het beheer van Publipart kan blijven aanhouden en dat zowel over het stelsel van de vaste vergoedingen als over het duurzaam beheer van de fondsen opmerkingen mogelijk zijn. Misschien had ik hier (als vertegenwoordiger van een minderheidsaandeelhouder die wou uittreden) eerder opmerkingen moeten over maken."

Opkloppen

Hoewel hij de vragen en verontwaardiging van vele Gentenaars kan begrijpen, zegt Balthazar dat hij en zijn partij zien dat sommige groepen om louter politieke redenen het schandaal willen opkloppen en uitbuiten. "In een dergelijke sfeer van schandalen en verdachtmakingen is het niet mogelijk om een ploeg aan te voeren. Zonder vertrouwen kan je niet overtuigen. Zonder onbetwist gezag kan je geen burgemeester worden."



Daarom besliste Balthazar, in overleg met zijn partij, om zijn ontslag aan te bieden als lijsttrekker én als schepen. Hij zegt de beslissing met veel spijt te nemen "omdat ik bereid was om het beste van mijzelf te geven voor onze stad en daarbij de steun van velen voelde." Balthazar besluit zijn mededeling dat geld niet de drijfveer was voor zijn inspanningen. "Anders zou ik wel andere keuzes gemaakt hebben in mijn professionele loopbaan", klinkt het.