Liverpool verbaast: Coutinho gaat achter de muur zitten bij vrije trap

Liverpool demonstreerde in de eerste helft thuis tegen Tottenham. Toch was de meest opvallende fase een vrije trap die The Reds tegen kregen. Plots ging Coutinho gehurkt achter de muur zitten, om zo te voorkomen dat Eriksen Mignolet zou proberen verrassen door onder de opspringende muur te trappen. De Deen krulde de bal uiteindelijk niet over de kruising.

Coutinho kneels behind the wall to stop the potential low one! Never seen that before! pic.twitter.com/iiZtAJe5pp