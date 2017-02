Mitrovic doet van zich spreken: geen rode kaart, wel winning goal

Aleksandar Mitrovic was de man van de match in Wolverhampton-Newcastle. De voormalige spits van Anderlecht maakte het enige doelpunt van de match, maar had eigenlijk niet op het veld mogen staan.

Mitrovic had al geel gepakt toen hij doelman Ikeme van de Wanderers zwaar aanpakte. De scheidsrechter hield een tweede kaart op zak en de Serviër bedankte in de 44ste minuut met het enige doelpunt van de match. De ploeg van Rafa Benitez staat nu eerste in de Engelse tweede klasse, een punt voor Brighton & Hove Albion. Bij de Magpies zat Matz Sels niet eens op de bank.