Hond redt huwelijk van z’n baasjes nadat getuige de ringen “vergeet”

Het zal je maar overkomen op de mooiste dag van je leven. De burgemeester wil dat je het huwelijk bezegeld met de ringen, maar dan blijkt de getuige ze vergeten te zijn. Laura en James Russel kunnen er over meespreken. Gelukkig voor het koppel, bracht hun hondje George redding.

"Wat was hun verrassing groot", lacht getuige Craig, die zijn vergeetachtigheid helemaal in scène had gezet. "Ik had een heel filmpje in elkaar gestoken, zodat het leek alsof George mij te hulp schoot. Ik liep weg uit de zaal en het filmpje begon te spelen. Uiteindelijk kwam George dan in z’n pakje aangelopen met de ringen. Laura en James waren zo blij, en is dat niet waar het net om draait op hun grote dag?”