Lierse wint clash in 1B en zet Antwerp op twee punten

Lierse is de nieuwe leider in de tweede periode van de Proximus League. De Pallieters wonnen op de Bosuil dé topper van 1B met 0-2 na goals van Joachim (na 3 minuten) en De Belder (na 35 minuten). Voor Antwerp, dat domineerde maar niet kon scoren, een zware dobber in de strijd om de periodetitel. De Great Old staat nu op twee punten van Lierse. Roeselare, dat zondag bij Tubeke speelt, kan bovendien op één punt van Antwerp komen. Volgend weekend staan op de voorlaatste speeldag van periode twee Roeselare-Antwerp en Lommel-Lierse op het programma.

De Pallieters deden wél wat niemand op de Bosuil had verwacht: nog vroeger scoren dan Antwerp graag zelf doet. Joachim verraste Debaty na drie minuten met een prachtige verre boogbal: 0-1. Lierse bulkte van het vertrouwen en verdubbelde een half uur later de voorsprong bij een counter waarbij De Belder in de rug van de Antwerpverdediging sneller aan de bal was en voorbij Debaty kon tikken

Foto: Photo News

Antwerp zocht, maar vond niet het eigen spel en moest vechtvoetbal bovenhalen om ook maar iets klaar te spelen. De thuisploeg kon ook niet profiteren van een kwieke Dierckx, die goed werd afgestopt door Yakubu. De Great Old kreeg dan toch wat hoop toen de bal op de stip ging, maar Vanhamel was bij de zaak en pakte het leer van Dierckx. Lallemand liet nog een dot van een kans zomaar liggen om de hoop er echt weer in te pompen vlak voor rust.

Tweede helft

Vanhamel stond meteen na rust paraat bij een knal van Hairemans, niet veel later schoot Limbombe van relatief kort bij zomaar over. Antwerp dicteerde de wet, maar Lierse bleef goed in de organisatie.

Antwerp verhoogde de druk en kwam ook tot kansen, maar Vanhamel kwam goed tussen bij een slimme pass naar Owusu en Haroun trapte pardoes naast. Een kwartier voor tijd stormde Ankomah bij een counter alleen op Debaty af maar de Liersespeler miste onbegrijpelijk.

De klok tikte genadeloos verder, maar de Great Old bleef op zoek gaan naar de aansluitingstreffer. Ankomah werd nog diepgestuurd, maar Debaty kon nog net redding brengen. Het bleef 0-2: het eerste verlies voor De Decker in 1B.