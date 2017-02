Doelpuntenmachine Monaco haalt opnieuw uit, jonge Belg aan het kanon

Brussel - Montpellier is zaterdagavond met 0-3 gaan winnen op bezoek bij Nancy op de 25e speeldag van de Franse Ligue 1. Isaac Mbenza (ex-Standard) was van grote waarde voor Montpellier met twee doelpunten. Montpellier wipt zo over Nancy naar de elfde plaats in de rangschikking. Leider Monaco maakte opnieuw indruk en won met 5-0 van Metz. De Monegasken zijn een ware doelpuntenmachine, met 75 doelpunten in 25 matchen.

Nancy 0-3 Montpellier

De 20-jarige Isaac Mbenza kreeg bij Montpellier een eerste basisplaats sinds hij eind januari de overstap maakte van Standard. Na tien minuten was het al raak voor Mbenza toen hij op de goede plaats stond om een lage voorzet van Jérôme Roussillon in doel te werken. Montpellier ging door op zijn elan en maakte er na negentien minuten 0-2 van via het hoofd van Steve Mounié.

Foto: Photo News

In de tweede helft deed Isaac Mbenza de boeken toe door op het uur zijn tweede doelpunt van de avond staalhard tegen de netten te schieten. Na 66 minuten zat de wedstrijd van Mbenza erop toen hij naar de kant gehaald werd voor Paul Lasne. In de rangschikking wipt Montpellier over Nancy naar de elfde plaats met 29 punten. Nancy staat nu veertiende met 27 punten.

Monaco 5-0 Metz

De ploeg uit het prinsdom lijkt niet af te stoppen dit seizoen. Tegen Metz werd het alweer een demonstratie van de Monegasken, die aan de lopende band blijven scoren. De start van de leider in de Ligue 1 was verschroeiend, met drie doelpunten in de eerste 20 minuten. Mbappe opende de score na zeven minuten, amper drie minuten later verdubbelde Falcao de score. Nog voor halfweg de eerste helft had Monaco zijn schaapjes op het droge, na de tweede van Mbappe.

De twee hoofdrolspelers van voor de rust deden na de pauze lustig verder. Amper vijf minuten waren ze ver in de tweede helft en Mbappe vervolledigde zijn hattrick. Nog eens vijf minuten later zette Falcao de eindstand op het scorebord. Door de 5-0 zit Monaco al aan 75 gemaakte doelpunten, dat zijn er gemiddeld drie per wedstrijd. Ter vergelijking: eerste achtervolger PSG maakt er gemiddeld twee per match.