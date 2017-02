De verrassing van de speeldag was wel AA Gent-Eupen dat op 0-1 eindigde. Hendrik Van Crombrugge was bij de Oostkantonners de grote uitblinker tussen de palen, maar raakte na een botsing met Kalu wel gehavend in het aangezicht. Deze foto toont alvast dat de Leuvenaar niet overdreef toen hij lang bleef liggen. “Het ligt niet in mijn aard om tijd te winnen. Als ze de beelden bekijken, zullen de supporters van Gent wel zien dat dit geen tijdswinst was.”