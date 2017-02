REACTIES. “Alles zat tegen” bij Antwerp, “genieten, maar geen euforie” bij Lierse

Lierse won zaterdagavond de clash van 1B tegen Antwerp met 0-2. Na afloop was de teleurstelling bij Antwerp enorm terwijl Lierse de focus probeert te behouden twee speeldagen voor het einde van de tweede periode. Lees hier de reacties na de match.

De Decker: “Alles zat tegen”

Wim De Decker (coach Antwerp): “Alles zat een beetje tegen. Lierse maakte meteen een wereldgoal en konden daarna hun geliefkoosde spel spelen en blijven zitten. We kregen weinig ruimte, maar in de tweede helft drukten we ze weg. Toch viel die goal niet en konden we de kantelmomenten zoals de penalty niet naar ons toe trekken. Het was weer net niet. De vorige weken was dat ook zo maar dan hadden we doorgaans genoeg aan één of twee doelpunten. Lierse speelde wel stek: na de eerste goal vormden ze een goed blok.”

Foto: Photo News

Van Meir: “Genieten, maar geen euforie”

Eric Van Meir (coach Lierse): “We waren tactisch goed gestart en zaten meteen op rozen met de 0-1. De eerste helft leden we wel te veel balverlies. De tweede helft hebben we afgezien en hadden we geluk dat de goal niet viel voor Antwerp. Zelf konden we na de rust eigenlijk ook nog twee goals bij maken. Ik ben heel tevreden dat we dit seizoen 10 op 12 halen tegen Antwerp. Volgende week spelen we terug tegen Lommel waar we onze kansen voor de vorige periodetitel verspeelden. We gaan nu wel genieten, maar er heerst geen euforie. We behouden de focus tot het einde van de tweede periode.”

Hairemans: “Laatste bal kwam nooit goed aan”

Geoffry Hairemans (Antwerp): “We waren niet slecht gestart maar de goal viel uit de lucht. Dan wordt het meteen heel moeilijk. Onze voorlaatste bal was juist, maar de laatste kwam nooit echt goed en zo creëer je niet genoeg kansen. We hadden gehoopt dat het lang 0-0 zou blijven zodat Lierse moest komen en wij op de counter konden spelen, maar dat gebeurde jammer genoeg niet.

Vanhamel: “Onterechte strafschop”

Mike Vanhamel (Lierse): “Dit doet enorm veel deugd. We maakten het af op de goede momenten. Het was eigenlijk een droomscenario behalve die strafschop op het einde van de eerste helft: die was onterecht want Lallemand liep tegen mij. Gelukkig pakte ik de penalty en bleef het 0-2 voor rust. Anders krijg je in de tweede helft een heel ander verhaal. We voelden Antwerp na de rust wel komen, maar echte druk aan mijn doel was er niet. Hopelijk kunnen we het volgende week al afmaken tegen Lommel.”