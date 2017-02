Glamoureuze condoom moet onze schroom wegnemen

Sexy chic in plaats van noodzakelijk kwaad. Sinds deze week is in supermarkten in heel België het merk DUO te koop, waarmee multinational Beiersdorf, het bedrijf achter Nivea, het imago van het condoom wil verbeteren. Al vrezen experts dat daar meer voor nodig is dan slimme marketing. “Het condoom hip maken? Extreem moeilijk.”

Als het van Beiersdorf afhangt, koopt de Belg vanaf dit jaar niet alleen DUO in plaats van Durex, maar ook meer condooms dan ooit tevoren. Het Duitse miljardenbedrijf, bekend van de merken Nivea maar ook Labello en Hansaplast, wil tegen het einde van dit jaar de op één na grootste speler zijn op de markt, jaarlijks goed voor 900.000 verkochte doosjes (of 2.465 per dag) en een marktwaarde van 6,2 miljoen euro.

België is pas het tweede Europese land waar de nieuwe condooms op de markt komen. In Griekenland groeide de verkoop van condooms in het jaar na de lancering met 6 procent. Een pluim die Beiersdorf op zijn hoed steekt.

Het nieuwe, hippe merk moet er ook in België voor zorgen dat meer mensen hun aversie tegen de ambetante rubbertjes opbergen. Iets waarvoor Beiersdorf rekent op de aantrekkelijke verpakking “in Nespresso-zwart”, vijf varianten “en dus voor elk wat wils”, en een grote zichtbaarheid in de winkels “want niemand hoeft zich te schamen”. De nieuwe condooms zijn ook iets goedkoper dan die van de grootste concurrent en een paar millimeter breder bovenaan “voor meer genot”.

Hoge vlucht

Onder meer Véronique De Cock werd ingeschakeld om de nieuwe condooms te promoten. Foto: Olivier Matthys

Expertisecentrum Sensoa ziet het nieuwe gamma graag komen. “Hoe groter het aanbod aan betrouwbare merken, hoe beter”, zegt woordvoerder Boris Cruyssaert. “Condooms beschermen uitstekend, zijn relatief goedkoop en makkelijk verkrijgbaar. Maar of de verkoop nu plots een hoge vlucht zal nemen, betwijfel ik.”

Ook seksuoloog Wim Slabbinck verwacht niet de grote ommekeer. “Al klopt het dat het condoom een beter imago verdient. Mannen denken vaak dat ze door het condoom problemen krijgen met hun erectie, maar die staan er meestal los van.”

Het negatieve imago van condooms is volgens Cruyssaert onlosmakelijk verbonden met het product. “De bezwaren zijn al heel lang dezelfde. Met op kop dat het aantrekken voor een vervelende onderbreking zorgt.”

Alle beetjes helpen, maar van het condoom een hip hebbeding maken? “Ik vrees dat zoiets onbegonnen werk is.”