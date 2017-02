Vanhaezebrouck baalt: “Onze beste man gaat in de fout”

KAA Gent ging in de absolute slotfase verrassend onderuit tegen Eupen. Doelman Lovre Kalinic trapte naast een diepe bal, Henry Onyekuru profiteerde. Hein Vanhaezebrouck was mild voor zijn doelman, maar hard voor zijn ploeg. “We moeten die ene spits altijd neutraliseren.”

“Dit is voetbal, daarin kan veel. We zitten in een periode waarin er veel druk bij komt kijken. Oostende en Charleroi winnen in extremis, wij verliezen in de slotfase. Bij de concurrenten loopt het net goed af, bij ons gaat het fout. In de extra minuten, die we zelf claimden omdat het spel veel stil lag, gaat het mis. Dat is enorm zuur. Onze beste man gaat in de fout, want hij houdt ons drie of vier keer recht. Dat is jammer in een wedstrijd waarin de tegenstander met één spits komt spelen, die moeten we altijd neutraliseren.”

Foto: Isosport

Gent ging in de slotfase eigenlijk op zoek naar de zege, maar kreeg het deksel op de neus. “Op het einde zat de schwung er wat in, maar in de extra minuten geven we het zelf weg. We verliezen zo een simpele bal, waardoor we eigenlijk twee hoekschoppen weggeven. Dan kom je niet meer aan de andere kant en dat kan niet. We moeten deze nederlaag slikken en het wordt nog een heel zware strijd voor Play-Off 1.”