Melania Trump blijkt een wel heel onverwachte passie te hebben

Voor de allereerste keer sinds haar echtgenoot president van de VS is geworden, heeft Melania in haar eentje een publiek optreden gemaakt. De first lady ging op stap met de echtgenote van de Japanse premier die op staatsbezoek is. En verrassend genoeg blijkt de first lady een passie te hebben voor... tuinieren.

First lady Melania Trump blijkt een passie te hebben voor de natuur. Want ze heeft haar penthouse in de Trump Tower verlaten om haar Japanse tegenhanger Akie Abe op sleeptouw te nemen door de Japanse tuin in Delray Beach in Florida.

Bij dat bezoek heeft Melania laten verstaan dat ze groene vingers heeft en dat ze er persoonlijk zal op toezien dat de tuin van het Witte Huis er piekfijn bijligt.

Hart verloren

“Tuinieren leert ons de basis van verzorgen en de evolutie van levende wezens”, zei mevrouw Trump aan CNN. “Op die manier wordt ook onze geest gevoed, kunnen we ons ontspannen en versterken we ons lichaam.”

Stephanie Winston Wolkoff, de adviseur van de first lady, liet in een mededeling verstaan dat Melania haar hart heeft verloren aan de tuinen van het Witte Huis. “De first lady is vastbesloten om tuinen in het Witte Huis te bewaren en het werk voort te zetten.”

Kritiek op Melania

Het is een typische taak voor de first lady om de wederhelft van belangrijke staatshoofden gezelschap te houden en een apart programma af te werken. Er was dan ook kritiek toen Melania vrijdag de vrouw van de Japanse premier alleen achterliet in Washington om terug te keren naar haar woonplaats New York. Intussen zijn Donald Trump en de Japanse premier Abe onder meer een partijtje golf gaan spelen.

Het Witte Huis heeft intussen gereageerd op de kritiek: “De first lady keek ernaar uit om mevrouw Abe te verwelkomen in het Witte Huis. Maar ze was geïnformeerd dat mevrouw Abe andere verplichtingen had tijdens haar bezoek in Washington.” De Japanse vrouw van de premier heeft onder meer een universiteit bezocht.