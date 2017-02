Ex probeerde George Michael “nog uur lang” te wekken

De Britse zanger George Michael is op de ochtend van zijn overlijden “een uur lang” gewekt door zijn partner Fadi Fawaz, voordat die de hulpdiensten alarmeerde. Dat blijkt uit een telefoongesprek dat de internationale showbizzsite TMZ heeft vrijgegeven.

“Ik heb in het afgelopen uur geprobeerd hem te wekken, maar ik slaag er niet in. Hij is er niet meer”, zegt Fawaz opvallend gelaten tegen de telefonist van de alarmcentrale. Hij vertelt ook dat hij het lichaam van zijn partner in bed heeft aangetroffen. “Koud, blauw en erg stijf.” Waarom Fawaz zo lang wachtte met zijn telefoontje, is onduidelijk.

Na de dood van George Michael heeft de politie Fawaz twee keer ondervraagd als mogelijke verdachte, maar de rechercheurs vonden geen aanwijzingen van kwaad opzet. Zolang er geen duidelijkheid is over de doodsoorzaak, kan Michael niet worden begraven. Die overleed zeven weken geleden op eerste kerstdag. Hij is 53 geworden.