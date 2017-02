Trump neemt dochter Ivanka alweer in bescherming

De Amerikaanse president Donald Trump heeft alweer opschudding veroorzaakt met een van zijn tweets. Daarin neemt hij het nog maar eens op voor zijn dochter Ivanka. “Ze wordt misbruikt en slecht behandeld door de media”, luidt het.

Eerder deze week haalde Trump al eens ongemeen hard uit naar luxe-keten Nordstrom. Die had de modelijn van Ivanka - met onder meer handtassen, schoenen en juwelen- geschrapt en Trump vond dat niet fatsoenlijk. “Mijn dochter is zo oneerlijk behandeld door Nordstrom. Ze is een geweldig mens - altijd ervoor strijdend dat ik het juiste doe! Verschrikkelijk”, tweette hij op zijn presidentiële account.

Dat laatste is bij vele tegenstanders in het verkeerde keelgat geschoten. Al dagenlang wordt er in Amerikaanse media schande over gesproken. “Hij misbruikt zijn macht”, klinkt het.

Alias

Ook Ivanka wordt niet gespaard. Zo maakte ‘The Wall Street Journal’ met enkele harde cijfers bekend dat de verkoop van haar modelijn is ingestort. Verder lekte nog uit dat Ivanka zich onder een alias had ingeschreven om sportlessen te volgen in Michelle Obama’s favoriete gym in Washington DC.

Voor papa Donald is het nu stilletjes aan genoeg geweest. Zijn vaderhart bloedt. “Ik ben zo trots op mijn dochter Ivanka”, tweette hij zaterdagavond plaatselijke tijd. “Zo misbruikt en slecht behandeld worden door de media, en toch haar hoofd zo hoog houden, is werkelijk prachtig!”