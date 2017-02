"Noord-Korea vuurde ballistische raket af"

Noord-Korea heeft volgens buurland Zuid-Korea zondag een ballistische raket afgevuurd in de richting van de Japanse Zee. Japan krijgt alvast steun van de Amerikaanse president Donald Trump.

De raket werd zondag om 7.55 uur lokale tijd (zaterdag 23.55 uur Belgische tijd) afgevuurd vanop de luchtmachtbasis Banghyon in het westen van Noord-Korea, in de richting van de Japanse Zee, aldus de Zuid-Koreaans overheid.

"Om welk soort raket het gaat moet nog onderzocht worden", zo klonk het bij een woordvoerder. Volgens het Noord-Koreaanse persagentschap Yonhap gaat het mogelijk om een Musudan-middellangeafstandsraket.

Het is de eerste keer sinds het aantreden van Donald Trump als Amerikaanse president dat het regime van Kim Jong-un een raket afvuurt. Momenteel is de Japanse premier Shinzo Abe op bezoek in Florida. Op een gezamenlijke persconferentie noemde Abe de lancering "absoluut ontoelaatbaar". Hij voegde eraan toe dat Noord-Korea de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties moet gehoorzamen.

Trump beperkte zijn toespraak tot de mededeling dat zijn land ‘voor de volle 100 procent achter onze grote bondgenoot Japan staat’.

#ICYMI: Joint Statement with Prime Minister Shinzo Abe on North Korea. pic.twitter.com/qEC87FKB1D — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 februari 2017

Bij zijn bezoek aan Zuid-Korea vorige week zei de Amerikaanse minister van Defensie James Mattis al dat elke nucleaire aanval van Noord-Korea tegen de VS of hun bondgenoten op een ‘effectieve en verpletterende’ manier beantwoord zal worden.