Grammy Awards worden vanavond uitgereikt: dit zijn de blikvangers

In het Staples Center in Los Angeles worden zondagavond de Grammy Awards uitgereikt. De hoogmis van de muziek, zeg maar, met naast prijsuitreikingen ook een hele resem optredens.

James ‘Carpool Karaoke’ Corden. Foto: Matt Sayles/Invision/AP

In de VS en bij uitbreiding de rest van de muziekwereld wordt reikhalzend uitgekeken naar de grootse show die gepland staat voor zondagavond. De presentatie is in handen van de immer grappige James Corden, dus dat kan al niet stuk.

Maar natuurlijk kijkt iedereen vooral uit naar de muziek. De lijst met artiesten en groepen die op het podium zal staan om één of meerdere liedjes te brengen, is nogal indrukwekkend: Metallica, Lady Gaga, Adele, Bruno Mars, Anderson .Paak, Daft Punk The Weeknd, Alicia Keys, Chance The Rapper, Gary Clark Jr, Beyoncé, Lukas Graham, John Legend, Carrie Underwood en Katy Perry. En dat zijn ze nog niet eens allemaal.

Sturgill Simpson. Foto: AP

Met Sturgill Simpson staat er ook een verrassende naam op het lijstje met artiesten die zullen optreden. Nog verrassender is dat hij bij de genomineerden voor Album van het jaar is, en daar in duel mag gaan met Beyoncé, Drake, Adele en Justin Bieber.

Nogal een prestatie voor een Amerikaanse countryzanger. Maar het moet gezegd: zijn plaat A Sailor’s Guide to Earth is een pareltje. Bij ons hebben we er nauwelijks iets van gehoord, maar dat zal na vanavond heel snel veranderen, vermoeden we zo. Concerten in ons land zijn er voorlopig niet gepland voor de getalenteerde singer-songwriter.

De meest prestigieuze awards die uitgereikt worden, zijn naast die van Album of the Year ook die voor Record en Song of the Year. Opvallend in die twee categorieën is dat vaak dezelfde nummers genomineerd zijn. Maar er is een verschil: Song of the Year bekroont het beste lied en kijkt puur naar de melodie en de tekst. Record of the Year draait rond meer, onder meer rond de kwaliteit van de opname. Die laatste award gaat dan ook niet alleen naar een artiest, maar ook naar de betrokken producer(s) en geluidstechnieker(s).

Ook in die categorieën komt er een clash tussen Adele en Beyoncé, genomineerd met Hello en Formation voor beide prijzen.

Een overzicht met alle genomineerden vind je hier.

Zaterdagavond vond al een feestje plaats om iedereen warm te maken voor de Grammy’s. Als zoiets dan al nodig is. Onder meer kleppers als Jennifer Hudson, Neil Diamond en Tom Petty tekenden present.

De uitreiking van de Grammy Awards start zondagavond om 21 uur onze tijd. Volg het evenement hier live.