De nieuwe haarkleur van Kanye lijkt verdacht op die van Trump

Kanye West werd gespot in New York met een nieuwe haarkleur die heel hard doet denken aan die van Donald Trump. De zet om zijn haar blond te verven komt er in elk geval na een woelige week waarin Kanye zowel zijn Tweets over Donald Trump heeft verwijderd als gelinkt werd aan een anti-Trump song.

De relatie tussen Donald Trump en Kanye West zorgt al enkele maanden voor verhitte discussies. De ontmoeting van Kanye West met de toen net verkozen president Trump midden december vorig jaar werd door heel wat collega's en fans van de Amerikaanse rapper niet op gejuich onthaald.

Kanye West verdedigde zijn ontmoeting met verschillende tweets. Hij schreef dat hij een gesprek wilde met de pasverkozen president om het te hebben over multiculturele thema's. Een dag later postte Kanye een foto van de cover van Time Magazine met Trump als 'person of the year'. Kanye gaf ook al aan dat hij niet was gaan stemmen voor de nieuwe Amerikaanse president maar hij had wel laten vallen op een concert dat hij voor Trump zou stemmen.

Kanye West heeft ondertussen zijn Tweets over Trump verwijderd.

Ondertussen was er ook controverse over 'Propaganda', een duidelijke anti-Trump song die zou geproducet zijn door Kanye. Al ontkent hij dit volledig en zegt de Amerikaanse rapper dat hij niets met de song te maken heeft.

Enkele dagen later verschijnt Kanye nu in New York met dezelfde haarkleur als Trump.