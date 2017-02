Ook laatste dag van WK afstanden draait uit op ontgoocheling voor Bart Swings

Ook de 1.500 meter en de massastart op het WK afstanden schaatsen zijn geen succes geworden voor Bart Swings. In het Zuid-Koreaanse Gangneung strandde Swings net zoals op de 5.000 meter op de 1.500 meter op de negende plaats. Het goud was na een spannend duel met de Russische titelverdediger Yuskov voor het eerst voor de Nederlander Kjeld Nuis. De Nederlanders pakken zo bij de mannen alle wereldtitels op de individuele nummers. Op de afsluitende massastart miste Swings de juiste ontsnapping en werd hij achtste.

Op exact dezelfde piste waar het volgende jaar op de Olympische Spelen zal moeten gebeuren voor Bart Swings liep het eerste examen voor onze landgenoot donderdag al fout. Swings begin een misstap en eindigde als negende. Zondagochtend, op zijn 26e verjaardag, moest het beter voor de schaatsbelg. Maar helaas, Swings maakte op de 1.500 meter ging technische fout, maar kon nooit genoeg snelheid ontwikkelen om in de buurt van de medailles te komen.

In de laatste rit van de wedstrijd, tegen de Noor Sverre Lunde Pedersen die hij wel versloeg, eindigde hij in 1:46.75. Vorig jaar werd Swings nog vierde op het WK 1.500 meter. Onze landgenoot schakelde sinds vorig seizoen over op een nieuwe schaatstechniek, maar die werpt voorlopig geen vruchten af. Onrustwekkend met het oog op de Olympische Spelen volgend jaar.

Het goud was opnieuw voor Nederland. Daarin pakte Kjeld Nuis zijn eerste wereldtitel op de 1.500 meter. Hij won in 1:44.36 en veroverde zo zijn tweede goud (na de 1.000 meter). De Russische titelverdediger Denis Yuskov (1:44.67) moest tevreden zijn met zilver. Recordkampioen Sven Kramer - ongenaakbaar op de lange afstanden - pakte brons in 1:45.50.

Niet in goede vlucht op onvoorspelbare massastart

Dan maar scoren in de massastart, een onvoorspelbare race waarin collectief 16 ronden moeten worden gereden. Een wedstrijdvorm waarin de skeelerervaring van Swings wel van pas komt. Maar onze landgenoot liet zich, net als de Nederlanders, verrassen door een vroege ontsnapping. In het peloton moest Swings het werk opknappen, maar de reactie van de favorieten kwam te laat. Het goud ging zo erg verrassend naar de Amerikaan Joey Mantia. Swings werd achtste.

Bij de vrouwen werd Jelena Peeters achttiende op de massastart.