Kim Kardashian verklapt waarom ze haar collectie jurken en schoenen nooit zal wegdoen

In een Snapchat blikt Kim Kardashian terug op alle outfits die ze door de jaren heen heeft gedragen. De prachtige jurken, de schoenen, ze houdt ze allemaal bij. "Ik spaar de herinneringen voor mijn dochter North West. Op een dag laat ik haar alles zien."

In een Snapchat gaat Kim Kardashian mijmerend door alle jurken die ze door de jaren heen heeft gedragen. Een prachtige collectie die ze nooit zal wegdoen.

"Alle stukken die ik ooit heb gedragen hangen hier", zegt ze in de video. "Allemaal geordend en gelabeld met datum en gelegenheid. De jurk vanop de cover van Vogue, de outfit die ik droeg op mijn verjaardag in Vegas... En deze die ik ooit in Parijs droeg... Herinner je je nog die Grammy-jurk die ik aanhad? En kijk, dit droeg ik op het concert van Prince", zegt Kim Kardashian terwijl ze alle stukken overloopt. "En de beste outfits zijn dan nog die die ik nooit heb gedragen."

Een prachtige collectie dus, die ze bijhoudt voor haar dochter North West (3)."Ik spaar de herinneringen voor mijn dochter. Op een dag laat ik haar de hele verzameling zien."



Al is North voorlopig nog niet zo onder de indruk. "Toen ik haar mijn collectie schoenen liet zien, inclusief de Louboutins die ongeveer een maand huur hebben gekost, vroeg ik haar of ze ze leuk vond. Mama houdt ze bij voor jou, zei ik. Glitterschoenen zoals die van Assepoester! Waarop North zei, ok mama, maar nu potje."

