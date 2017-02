Luchthaven Hamburg tijdlang afgesloten wegens geurhinder nadat 50 mensen onwel werden

De luchthaven van het Duitse Hamburg is zondagmiddag gedurende een uur ontruimd nadat tientallen passagiers klaagden over ademhalingsproblemen en pijnlijke ogen. Vijftig mensen zouden gewond zijn. In eerste instantie wordt gedacht aan een "onbekende substantie" die door het aircosysteem werd verspreid.

De terminal werd om 12.30 uur geëvacueerd. Mensen klaagden over ademhalingsproblemen en pijnlijke ogen. Een vijftigtal mensen raakte volgens de eerste informatie gewond. Ze werden naar het ziekenhuis gebracht.

Alle inkomende en vertrekkende vluchten werden gedurende een uur geannuleerd.

Om 13.30 uur werd de terminal opnieuw vrijgegeven voor het publiek en even later konden ook de vluchten hernemen, zo meldt de luchthavenuitbater.

De brandweer onderzoekt nu om welke stof het gaat. Volgens Duitse media was er mogelijk een gaslek.

De luchthaven van Hamburg is de op vier na grootste van Duitsland. Jaarlijks nemen er 16 miljoen passagiers het vliegtuig.