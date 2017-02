Leye treedt toe tot select clubje na goals tegen Anderlecht

Mbaye Leye scoorde tweemaal voor Zulte Waregem tegen Anderlecht, maar dat leverde uiteindelijk geen punt(en) op na de 4-2 nederlaag in het Astridpark. Toch heeft Leye toch een beetje reden tot feesten na afloop. Door zijn tweede goal treedt hij namelijk toe tot de club van 100, spitsen die 100 doelpunten scoorden in de Belgische eerste klasse. Leye is de 26e speler die de kaap overschrijdt.

Sinds 1974 (toen het profvoetbal werd ingevoerd in België) bereikten tot voor vandaag 26 spelers de kaap van de 100 doelpunten. Jelle Vossen was de 25e, hij scoorde in september zijn 100e doelpunt in België (tegen Moeskroen). Het record van meeste goals in België staat natuurlijk nog altijd op naam van Erwin Vandenbergh, hij maakte maar liefst 256 doelpunten.

De eeuwige topschutterlijst in België:

1. Erwin Vandenbergh (256 goals)

2. Jan Ceulemans (229 goals)

3. Marc Degryse (197 goals)

4. Alex Czerniatynski (182 goals)

5. Willy Wellens (159 goals)

6. Patrick Goots (157 goals)

7. Gert Verheyen (157 goals)

8. Josip Weber (151 goals)

9. Francis Severeyns (151 goals)

10. Gunter Hofmans (139 goals)