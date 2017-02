Vantornout en ploegmanager blijven bekvechten: woordbreuk versus bedrijfslogica

Jurgen Mettepenningen en Klaas Vantornout in betere tijden. Foto: BELGA

Klaas Vantornout reageert teleurgesteld op zijn zo goed als zeker vertrek bij Marlux-Napoleon Games. Volgens de renner houdt manager Jurgen Mettepenningen zich niet aan zijn woord: “Dat vind ik heel jammer.” Mettepenningen reageert gepikeerd: “Er is geen sportieve return ten opzichte van zijn loon.”

Gisteren was er al gekibbel heen-en-weer tussen Vantornout en zijn ploegmanager.

“Ik heb een contract tot maart 2018” aldus voormalig Belgisch kampioen Klaas Vantornout voor de camera’s van VTM voor aanvang van de Vestingcross in Hulst. “Maar er stond ook een clausule in met een mogelijkheid tot opzegging na een jaar. Na het BK dit jaar vertelde Mettepenningen me nog dat hij dat nooit zou doen.”

“Spijtig dat hij zijn woord niet houdt. Bij sommige mensen is een woord blijkbaar geen woord. Dat vind ik heel jammer”, reageert Vantornout teleurgesteld.

Jurgen Mettepenningen: “Klaas kan zich niet op goede manier uitdrukken”

“Ik ken Klaas ondertussen al negen jaar. Ik weet dat hij zich niet altijd op een goede manier kan uitdrukken”, reageert manager Jurgen Mettepenningen nijdig op de uitlatingen van zijn voormalige kopman. “Dit is daar opnieuw een voorbeeld van. Maar ik wil niet met modder gooien.”

“Als je in een bedrijf 150.000 euro per jaar verdient en daartegenover zet je geen enkele sportieve return, dan denk ik niet dat er een bedrijfsleider is die dit kan aanvaarden”, legt Mettepenningen de clausule uit.

“Er moet iets tegenover zijn loon staan. Vorig jaar was echt een rampseizoen, en nu opnieuw. Dat is dan twee jaar na elkaar dat hij ons veel geld kost. Dan is het ons goed recht om te gaan evalueren. Hij heeft waarschijnlijk zelf al zijn evaluatie gemaakt”, analyseert Mettepenningen.

“De poort staat nog steeds open. Maar als je Klaas zijn prestaties evalueert is er geen enkele ploegleider of manager die zo iemand nog in dienst wil nemen voor het geld dat hij verdient.”

Vantornout werd in Hulst na alle heisa uiteindelijke 19e.