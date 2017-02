Roeselare bijna zeker uitgeteld voor tweede periodetitel na nieuwe nederlaag

Roeselare blijft op de sukkel in de tweede periode. Nadat het vorige week eindelijk nog eens kon winnen op het veld van OHL, ging het nu in de slotfase onderuit bij Tubeke met 3-1. Door deze nieuwe nederlaag lijkt Roeselare de tweede periodetitel te mogen vergeten, het staat derde op zes punten van de nieuwe leider Lierse. De Pallieters sprongen zaterdag namelijk over Antwerp naar de eerste plaats, na een 0-2 zege in de rechtstreekse topper tegen ‘The Great Old’.

Bekijk hier het klassement in de Proximus League!

Roeselare won natuurlijk de eerste periode in de Proximus League en is daardoor al zeker van deelname aan de play-offs voor promotie. Moest Roeselare echter ook de tweede periode winnen, promoveert het rechtstreeks. Het is echter teruggezakt naar een derde plek na enkele moeilijke weken, maar kon vorige week eindelijk nog eens winnen tegen OHL.

Tegen Tubeke liep het echter meteen weer mis. Al na zes minuten trapte Laurent een vrije trap over doelman Coppens in doel, goed voor de 1-0 van de thuisploeg. Roeselare stelde echter snel orde op zaken, tien minuten na het openingsdoelpunt hingen de bordjes weer gelijk. Kehli kopte aan de tweede paal de 1-1 in doel.

Daarna viel het spel helemaal stil, maar in de slotfase prikte Tubeke alsnog twee goals binnen. Eerst trapte Megan Laurent een vrije trap prinsheerlijk binnen, daarna maakte Tubeke het helemaal af op de counter met een goal van Henri. Door deze zege springt Tubeke over Cercle Brugge naar de vierde plaats, met twee punten minder dan Roeselare.

Antwerp - Lierse: 0-2

Lierse is de nieuwe leider in de tweede periode van de Proximus League. De Pallieters wonnen op de Bosuil dé topper van 1B met 0-2 na goals van Joachim (na 3 minuten) en De Belder (na 35 minuten). Voor Antwerp, dat domineerde maar niet kon scoren, een zware dobber in de strijd om de periodetitel. De Great Old staat nu op twee punten van Lierse. Volgend weekend staan op de voorlaatste speeldag van periode twee Roeselare-Antwerp en Lommel-Lierse op het programma. Lees hier een uitgebreid verslag!