Hij wandelde per ongeluk de grens over, 50 jaar later mag hij eindelijk weer naar huis

Wang Qi was in 1963 wegen aan het bouwen voor het Chinese leger toen hij per ongeluk de grens met India overstak en opgepakt werd. De Chinees werd in 1969 vrijgelaten, maar had niet de juiste papieren om terug te keren naar zijn thuisland.

44 jaar lang leefde de man in een klein dorpje in centraal India. Hij werkte er in een graanmolen en huwde een lokale vrouw, met wie hij een familie stichtte. Terugkeren naar China was onmogelijk omdat hij zijn papieren nooit in orde gemaakt kreeg.

Zijn verhaal raakte echter bekend en enkele Chinese diplomaten beloofden de man dat ze hem terug thuis zouden brengen. Sindsdien heeft de man een document gekregen waarin staat dat hij de grens mag oversteken en zijn hele familie heeft een Indisch paspoort gekregen.

Vrijdag nam de man het vliegtuig in Delhi naar Xianyang waar hij begroet werd met banners die zeiden: “welkom thuis soldaat, het was een lange reis”. Over het moment waarop hij verloren raakte, vertelt de man zelf het volgende.

“Ik was het kamp uitgegaan voor een wandelingetje, maar ben mijn weg verloren. Ik was moe en hongerig en toen ik een wagen van het Rode Kruis zag, ben ik hen om hulp gaan vragen. Zij hebben mij uitgeleverd aan het Indische leger.”