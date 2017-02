Limburgse advocaat (46) overlijdt bij verkeersongeval na voetbalmatch

Overpelt - De 46-jarige Raf Hermens, een advocaat uit Overpelt, is zaterdagavond met zijn wagen verongelukt op de snelweg A30 in het Duitse Münster. Hij was een grote fan van voetbalploeg Werder Bremen. Op de terugweg botste hij met een vrachtwagen. Hij overleed ter plaatse.

Hermans laat een vrouw en kinderen achter.