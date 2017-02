Anderlecht won de topper tegen Zulte Waregem met 4-2 maar verrassend genoeg was Teodorczyk niet bij de doelpuntenmakers. Terwijl de Pool lange tijd de enige was dit seizoen die de weg naar doel vond bij de Brusselaars, staat de Gouden Stier nu al drie wedstrijden op rij droog. En tot overmaat van ramp miste hij onbegrijpelijk een open kans tegen Essevee. Een kans die hij normaal met de ogen toe binnenknalt... Wat is er aan de hand met Teo?