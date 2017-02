En de prijs voor minst sportieve schijnbeweging ooit gaat naar...

Ajax won de wedstrijd tegen Sparta Rotterdam met 2-0 en blijft zo in het spoor van leider Feyenoord, maar vooral een actie van rechtsachter Joel Veltman rolt in Nederland over de tongen. Terwijl ploegmaat Bertrand Traoré geblesseerd op de grond ligt, maakt Veltman zijn tegenstander wijs dat hij het spel wil stilleggen... en gaat vervolgens gezwind verder met spelen. Gelukkig viel er geen goal na dit staaltje van onsportiviteit...