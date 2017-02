Vader doelman Köteles overleden: voetballer niet aan aftrap Waasland-Beveren

Waasland-Beveren-doelman Lázslo Köteles staat vanavond niet in doel in de match tegen Standard. De doelman verloor zaterdag plots zijn vader en keert binnenkort terug naar zijn thuisland Hongarije. Voor de wedstrijd in Beveren werd er een indrukwekkende minuut stilte gehouden.

Het was Waasland-Beveren zelf dat via hun officiële Twitteraccount het verdrietige nieuws meldde. “Köteles komt vanavond niet aan de aftrap. Onze doelman verloor gisterenavond zijn vader. We wensen hem heel veel sterkte!”, laat de boodschap lezen.

Köteles werd dit seizoen door KRC Genk uitgeleend aan Waasland-Beveren. Merveille Goblet vervangt hem in de match tegen Standard Luik.