De zenuwen waren strak gespannen op Daknam toen de zesde nederlaag van Club Brugge en een stuntzege van Lokeren steeds dichterbij kwam. Toen Club Brugge na een snel genomen vrije trap Rotario in de diepte stuurde, aarzelde Steve De Ridder niet en de middenvelder haalde de Roemeen neer met een beenharde tackle. Iedereen boos want bij Lokeren vonden ze dat de vrije trap te snel was genomen, terwijl ze bij Brugge vonden dat De Ridder nog goed weg kwam met geel...