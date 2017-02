Besart Abdurahimi verlaat Lokeren voor avontuur in Macedonië

Besart Abdurahimi (links) paste niet meer in de plannen van Lokeren-coach Runar Kristinsson. Foto: Photo News

Sporting Lokeren heeft het contract van Besart Abdurahimi stopgezet, zodat de Macedonische vleugelaanvaller een contract kon ondertekenen bij Shkendija. Dat maakte de vicekampioen van Macedonië zondag bekend.

Lokeren plukte Abdurahimi in de zomer van 2014 weg bij het Kroatische Zagreb, maar de Macedoniër kon zich in het Waasland nooit onbetwistbaar maken. In maart 2016 werd hij tot het einde van het seizoen uitgeleend aan het Kazachse Astana, afgelopen zomer stalde Lokeren hem voor een half seizoen bij het Japanse Cerezo Osaka.

In januari keerde de 26-jarige Abdurahimi terug van Japan, maar de Macedonische international paste ook niet in de plannen van coach Runar Kristinsson. Lokeren ontbond zijn contract en liet hem vertrekken naar Shkendija, waar hij een overeenkomst voor anderhalf seizoen ondertekende.