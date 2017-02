Daarom durfde de ontvoerde Belgische toeriste in Australië niet te vluchten

De Vlaamse toeriste die eerder deze week in Australië werd ontvoerd en aangerand, durfde niet zelf te ontsnappen, omdat ze vreesde dat haar 52-jarige ontvoerder haar zou dood schieten. Dat blijkt uit een wanhopig berichtje dat ze onder andere naar een van haar vrienden in Australië stuurde.

De Australische politie vond Davine Arckens afgelopen vrijdag terug. Ze had haar redding te danken aan een berichtje dat ze nog naar een vriendin in België en een vriendin in Australië kon sturen. Die laatste was aan het werk in een fruitboerderij in Queensland, 3.000 kilometer verderop. Ze is het Engels niet zo goed machtig en toonde het bericht daarom aan de boer waarvoor ze werkt. “Daarin stond te lezen: ‘Ik ben gekidnapt, ze zijn met me het platteland opgereden, op zo’n twee uur van Murray Bridge”, vertelt boer Chris Newman (61), in een interview met ‘The Advertiser’.

“Ze hebben m’n telefoon afgenomen”, zo ging het bericht verder. “Ik heb m’n laptop uit mijn tas kunnen halen en een bericht kunnen sturen.” Volgens Newman stond ook nog te lezen: “Ik wil niet weglopen, want hij heeft gezegd dat hij me zal neerschieten”.

Een dag nadat Arckens levend en wel was teruggevonden, konden speurders haar ontvoerder in de boeien slaan op een boerderij in Meningie, zo’n 77 kilometer ten zuiden van Murray Bridge. De vijftiger moet maandag via een videoconferentie voor een rechter verschijnen. Hij wordt beschuldigd van verkrachting en ontvoering.

Zoekertjessite

Arckens verblijft in Australië met een werk/toerismevisum. Ze had onlangs nog een advertentie geplaatst op zoekertjessite Gumtree voor werk in de regio rond Murray. Donderdag reisde ze vervolgens met de bus van Adelaide naar Murray Bridge. Daar werd ze allicht opgepikt door de man en vervolgens meegenomen naar zijn boerderij.

Volgens Australische media is het momenteel nog onduidelijk of de Vlaamse toeriste in Australië blijft of weldra weer naar huis reist.