Preud’homme na nederlaag: “Nee, ik ben niet blij”

Club Brugge ging met 0-1 de boot in op Daknam. Trainer Michel Preud’homme toonde zich na afloop vooral ontevreden over het gebrek aan fanatisme bij zijn spelers: “Dat moet veranderen. Met meer fanatisme in de tweede helft scoor je.” Doelpuntenmaker Tom de Sutter wilde dan weer liever vieren met zijn ploegmaats.

Anderlecht en Gent speelden allebei 0-0 gelijk op het veld van Lokeren. “Als ik vergelijk met de twee wedstrijden van Anderlecht en Gent hadden wij evenveel kansen als hen”, begon Preud’homme.

“Lokeren had ook kansen, maar het grote verschil is dat wij hier als enige ploeg verliezen. We maken een fout achteraan waaruit het doelpunt volgt. Meer valt daar niet over te zeggen”, aldus de coach van Club Brugge. “Daarna hebben we mogelijkheden, maar die hadden we moeten scoren. Je moet natuurlijk ook een beetje geluk hebben.”

Gebrek aan fanatisme

Grootste minpunt volgens Preud’homme: de motivatie. “Ik ben niet echt blij omdat ik fanatisme bij onze spelers mis. Ik heb dat nog niet gezien en dat moet veranderen, ook al voor de play-offs. Met meer fanatisme maak je kansen in de tweede helft af en scoor je.”

“We wisten het. Iedereen heeft ons al kampioen gemaakt. Maar ik trek nog geen conclusies uit deze wedstrijd. Ik wist dat we een moeilijk programma voor de boeg hadden. Maar ik had toch op meer gehoopt vandaag.”

de Sutter

Nog een grappig feit na afloop van de wedstrijd: doelpuntenmaker Tom de Sutter verscheen met tegenzin voor de microfoon: “Ik wilde liever met de ploegmaats vieren”, lachte hij.