Verdachte van moord op Shashia (20) verandert plots zijn verklaring

Antwerpen / Heist-op-den-Berg - John V. (25), de verdachte van de moord op Shashia Moreau (20) uit Heist-op-den-Berg, begint stilaan één en ander toe te geven. “Shashia is toch bij mij thuis geweest”, zou hij nu verklaard hebben. Na de ver­dwijning van het meisje had hij eerst beweerd dat Shashia niet was komen opdagen.

Het verhaal van John V. blinkt niet uit in standvastigheid, zo wisten we al. De man die stelde dat hij niet begrijpt wat er gebeurd is en zegt dat hij een “blinde vlek” heeft, heeft eerdere beweringen ingetrokken.

“Hij heeft zijn verklaring inderdaad gewijzigd”, zegt zijn advocaat Nick Heijnen, die John V. zaterdag bezocht in de gevangenis. “Mijn cliënt zegt nu dat het slachtoffer bij hem geweest is, terwijl hij eerst verklaarde dat ze niet was komen opdagen.” Het zou kunnen wijzen op het begin van een bekentenis. Maar dat wil de advocaat niet gezegd hebben.

“Ik lees maandag het dossier in. Dat zal één en ander verduidelijken. Mijn cliënt blijft erbij dat het hele verhaal een blinde vlek is voor hem. Dat hij niet weet wat er gebeurd is. Deze verklaring is geen bekentenis.”

Toch lijkt het erop dat John V. een bocht aan het voorbereiden is. Na de verdwijning van Shashia dinsdag kwam hij plots werken met een ingetapete hand. “Ik ben boos geworden en heb op een muur geslagen. Omdat een meisje met wie ik afgesproken had, niet is komen opdagen”, klonk het toen.

Ontkennen heeft geen zin

Daarna kwam het opsporingsbericht en dreef hij de komedie nog wat verder op met enkele Facebookposts. “Ik ben kapot en voel me ziekschuldig. Wat als er iets is gebeurd omdat wij afspraken”, was er één van. De man insinueerde hiermee dat het meisje op weg naar zijn huis iets of iemand anders was tegengekomen. Hij had haar alvast niet gezien, zo meldde hij zelfs aan de broer van Shashia. Die broer antwoordde aan John V. dat ze hem niets kwalijk namen.

Leugens, zo blijkt nu, want donderdagavond werd het lichaam van Shashia gevonden in de tuin van de woning van John V. in de Van Stralenstraat in Antwerpen. Ze was gewelddadig om het leven gebracht. Bovendien zouden er ook nog bijkomende beelden zijn waardoor het duidelijk is dat het meisje inderdaad het huis van John V. is binnengestapt. De ontmoeting ontkennen, heeft bijgevolg geen enkele zin meer.

Dinsdag verschijnt John V. voor de raadkamer.