Kompany blijft hoopvol, maar start hij vanavond?

Door puntenverlies van Chelsea en Tottenham kan Manchester City een uitstekende zaak in het klassement doen. Mits winst vanavond tegen Bournemouth (21 uur) springt het van de vijfde naar de tweede plaats.

Mogelijk is er vanavond een speelkans voor Vincent Kompany. De Belg zat de voorbije twee wedstrijden op de bank, maar de kans bestaat dat Pep Guardiola zijn captain wil testen voor de Champions League-match op 21 februari tegen Monaco. Daarvoor is er ook nog een bekermatch op Huddersfield waarin Kompany een rol kan spelen. Volgens manager Guardiola is Kompany fit en kan hij twee wedstrijden op een week aan.

“Ik wil fit blijven en sterker worden”, zei Kompany op de clubwebsite. “Ik ben opnieuw bij het team en wil hier zo lang mogelijk blijven. Ik amuseer me en ik heb de kans in een team te ­komen dat een van de beste van Europa is.”

City is in transformatie met enkele nieuwe jongeren als Gabriel Jesus, ­Leroy Sane en Raheem Sterling. De titel lijkt te ver weg, maar de strijd om de Champions League-plaatsen belooft nog spannend te worden.

Courtois voor eerst geklopt met vrijschop

Chelsea liet gisteren punten liggen in Burnley, maar dat is geen schande. Het team van Steven Defour – nog steeds out met een hamstringblessure – beschikt over een ijzersterke thuisreputatie en had zijn vorige vier thuiswedstrijden gewonnen zonder tegendoelpunten. Thibaut Courtois werd voor het eerst in zijn Premier League-carrière geklopt door een rechtstreekse vrije trap, maar redde ook nog uitstekend op een poging van dichtbij van Lowton. In de tweede helft kon Chelsea Burnley niet meer bedreigen. Pedro had al na zeven minuten de score geopend na een goed uitgespeelde counter.